Via Pertini | rotatoria dopo 16 incidenti e un decesso Regione Marche

A Tolentino, in via Pertini, la Regione Marche ha deciso di installare una rotatoria dopo aver registrato 16 incidenti e un decesso nelle ultime settimane. La strada, molto trafficata, ha visto numerosi tamponamenti e scontri, mettendo in allarme automobilisti e residenti. La causa principale sembra essere l’incrocio poco sicuro, che ha provocato il tragico incidente. Ora, l’amministrazione comunale si impegna a migliorare la sicurezza, installando segnali e barriere. La nuova rotatoria dovrebbe ridurre drasticamente i rischi di ulteriori scontri.

Tolentino, la Regione Marche interviene sulla viabilità di via Pertini dopo un incidente mortale e sedici altri sinistri. Tolentino, nelle Marche, si prepara a un intervento cruciale per la sicurezza stradale in via Sandro Pertini, un'arteria vitale per l'economia locale e il collegamento con l'entroterra. La Regione ha annunciato l'intenzione di finanziare la realizzazione di una rotatoria in un'area particolarmente critica, teatro di un decesso e sedici incidenti nell'ultimo anno. Un'area ad alto rischio: il crocevia tra economia e sicurezza. L'annuncio è stato formulato dalla sottosegretaria alla presidenza della giunta regionale, Silvia Luconi, che ha sottolineato come l'intervento sia strategico per la rete di collegamenti tra l'entroterra marchigiano e la Val di Chienti.