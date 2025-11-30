Anche la seconda rotatoria sulla Cerca è stata completata. Dopo quella in funzione dallo scorso maggio, fra i territori di Tribiano e Mediglia è stata ultimata anche una seconda rotonda stradale, pensata per snellire il traffico e garantire maggiore sicurezza lungo la provinciale 39, un’arteria che negli anni è stata teatro di numerosi incidenti, alcuni dei quali molto gravi. Dopo quello realizzato all’altezza delle vie Addetta (Tribiano) e 1° Maggio (Mediglia), ecco dunque un secondo manufatto, all’incrocio con le vie Buozzi (Mediglia) e Rossini (Tribiano), i cui lavori sono stati a loro volta coordinati dalla Città Metropolitana di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Stop agli incidenti sulla Cerca: pronta (anche) la seconda rotatoria