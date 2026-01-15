Rotatoria di Torrimpietra Severini | Dopo anni di incidenti l’Aurelia cambia passo

È stato approvato il progetto di messa in sicurezza della rotatoria di Torrimpietra, lungo la Via Aurelia al km 28+100, a Fiumicino. Dopo anni di incidenti, l’intervento mira a migliorare la sicurezza stradale e a ridurre i rischi per gli automobilisti, segnando un passo importante verso soluzioni concrete e durature. L’approvazione è stata ufficializzata oggi in aula consiliare, confermando l’impegno delle autorità locali.

Fiumicino, 15 gennaio 2026 – Con il via libera al progetto di messa in sicurezza del tratto stradale al km 28+100 sulla Via Aurelia, a Torrimpietra, presentato e illustrato oggi in aula consiliare, passiamo ancora una volta dalle promesse ai fatti. Quell'incrocio per anni è stato, e purtroppo lo è ancora, un inferno. Decine di incidenti e un ginepraio burocratico che sembrava impossibile superare. Insieme ad Anas ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo lavorato per bypassare tutti gli intoppi", si legge in un comunicato del presidente del Consiglio comunale Roberto Severini. Nuovo viadotto tra Ostia e Fiumicino, pronto il progetto " Quegli interventi si faranno.

