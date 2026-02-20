Via libera alla rigenerazione dell’ex centro fieristico
L’Ausl Romagna dà il via libera alla riqualificazione dell’ex centro fieristico di Faenza, situato in via Risorgimento. Mentre i lavori per la nuova Casa della Comunità continuano, si avvicinano anche le procedure per rinnovare le zone esterne dell’area. Le autorità stanno definendo i dettagli per migliorare gli spazi pubblici e creare un ambiente più vivibile per i cittadini. La prossima fase riguarda l’approvazione finale delle modifiche alle aree esterne, che promettono di portare un cambiamento visibile nel quartiere.
Mentre proseguono i lavori, in capo all’Ausl Romagna, riguardo alla costruzione della nuova Casa della Comunità all’interno dell’ex centro fieristico di via Risorgimento a Faenza, in parallelo sta procedendo l’iter burocratico che porterà alla riqualificazione di tutte le aree esterne. Opere queste ultime che saranno appaltate dall’Unione della Romagna Faentina. Nei giorni scorsi a tale proposito l’amministrazione locale ha dato il via libera al progetto esecutivo che prevede un intervento dal valore complessivo di 500mila euro atto a risanare una zona attualmente segnata dal degrado e, contestualmente, a potenziare i servizi di contorno della nuova Casa della Comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti discussi: Via libera alla rigenerazione dell’ex centro fieristico; Castelsantangelo sul Nera, via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica per l’ex sede comunale; Rigenerazione nell’ex fiera di Faenza, approvato il progetto esecutivo; Rigenerazione urbana a Tivoli: via libera al recupero degli edifici dismessi.
