Roma mette un freno alla finta rigenerazione urbana Via libera dall' assemblea alla delibera anti-speculatori

13 dic 2025

Roma ha adottato una nuova legge sulla rigenerazione urbana, nota come legge “anti-speculatori”, approvata dall’assemblea capitolina. La misura mira a contrastare pratiche speculative e favorire uno sviluppo sostenibile e condiviso del territorio cittadino. Con questa delibera, la capitale intende mettere un freno alle pratiche di rigenerazione fittizia, promuovendo interventi più responsabili e trasparenti.

L’assemblea capitolina ha approvato la legge sulla rigenerazione urbana, ribattezzata legge “anti-speculatori”. In questo modo, viene limitata la legge regionale del 2017, la numero 7, che ha causato, nel corso degli anni, il proliferare di finti interventi anti degrado. Approvata la legge sulla. Romatoday.it

