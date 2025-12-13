Roma mette un freno alla finta rigenerazione urbana Via libera dall' assemblea alla delibera anti-speculatori

Roma ha adottato una nuova legge sulla rigenerazione urbana, nota come legge “anti-speculatori”, approvata dall’assemblea capitolina. La misura mira a contrastare pratiche speculative e favorire uno sviluppo sostenibile e condiviso del territorio cittadino. Con questa delibera, la capitale intende mettere un freno alle pratiche di rigenerazione fittizia, promuovendo interventi più responsabili e trasparenti.

L'assemblea capitolina ha approvato la legge sulla rigenerazione urbana, ribattezzata legge "anti-speculatori". In questo modo, viene limitata la legge regionale del 2017, la numero 7, che ha causato, nel corso degli anni, il proliferare di finti interventi anti degrado.

