Centro fieristico di Agrigento fra sprechi e silenzi | la seconda vita incerta in una zona Asi mai decollata

Il centro fieristico di Agrigento, conosciuto anche come Palafiere, sta cercando di ripartire dopo anni di abbandono e silenzio. La struttura, che doveva diventare un punto di riferimento per l’economia locale, ha subito una lunga fase di stallo. Ora, si parla di una possibile seconda vita, anche se ancora tutto è molto incerto. La speranza è che si trovi presto una strada concreta per far ripartire questa grande struttura, ma ancora mancano i dettagli e i progetti definitivi.

Lavori da 3 milioni e mezzo di euro quasi conclusi, ma zero idee sul futuro. La maxi struttura rischia, senza gestore e piano di utilizzo, di diventare l'ennesima cattedrale nel deserto, di nuovo preda di vandali e degrado. Dossier svela cosa sta accadendo nell'area industriale che ingloba Favara e Aragona Tornerà presto alla sua seconda vita il "Centro integrato per i servizi sociali, reali e tecnologici d'innovazione d'impresa", comunemente noto come Centro fieristico o Palafiere di Agrig1ento. L'eterna incompiuta circolare di quasi 5.000 metri quadri disposta su due piani si erge sontuosa all'ingresso dell'area industriale di Agrigento e ha sempre rappresentato uno sperpero di denaro pubblico per un'opera certamente bella, ma della quale ancora non si è saputo cosa farne.

