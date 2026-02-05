Si mette in moto il centro commerciale di Zafferia apertura nel 2028 e oltre 1000 posti di lavoro

Dopo quasi vent'anni di attese, il centro commerciale di Zafferia sta per aprire. L’iter, iniziato nel 2008, è stato lungo e pieno di ostacoli, ma ora finalmente si mette in moto. Quando sarà completato, creerà oltre 1000 posti di lavoro, portando un nuovo impulso alla zona.

Un iter lungo quasi vent'anni che finalmente sta per concludersi. È quello relativo al centro commerciale Zafferia, un progetto che ha preso forma nel lontano 2008 e adesso, dopo modifiche, ripartenze e nuovi intoppi burocratici, diverrà cosa concreta. In tarda mattinata l'incontro a Palazzo.

