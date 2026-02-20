Via libera a russi e bielorussi con la bandiera l' Ucraina boicotterà la cerimonia paralimpica

Il comitato paralimpico ucraino ha deciso di boicottare la cerimonia, perché i russi e i bielorussi potranno partecipare con le proprie bandiere. Questa decisione deriva dalla presenza di atleti provenienti dai due paesi, nonostante le tensioni legate al conflitto. L’Ucraina chiede che la propria bandiera non venga mostrata durante l’evento, per evitare simboli che possano essere interpretati come riconoscimenti. La disputa riguarda anche il rispetto delle regole e il rispetto delle vittime del conflitto. La cerimonia si terrà tra pochi giorni a Parigi.

Gli atleti paralimpici ucraini boicotteranno la cerimonia di apertura dei Giochi di Milano Cortina in programma il 6 marzo a Verona, per protestare contro la decisione del Comitato Paralimpico Internazionale di consentire agli atleti russi di gareggiare sotto la bandiera nazionale. Lo ha annunciato il Comitato Paralimpico Nazionale Ucraino. "La squadra paralimpica ucraina e il Comitato Paralimpico Nazionale Ucraino boicottano la cerimonia di apertura dei XIV Giochi Paralimpici Invernali e chiedono che la bandiera ucraina non venga utilizzata durante la cerimonia di apertura", ha dichiarato il comitato in un comunicato.