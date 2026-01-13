Montecastrilli nuova rotatoria strategica | Migliora l’accesso al centro abitato e riduce in modo significativo i fattori di rischio

Il Comune di Montecastrilli ha ricevuto un finanziamento di 279.553 euro dalla regione per la realizzazione di una nuova rotatoria all’ingresso del centro abitato. Questa infrastruttura mira a migliorare l’accesso al paese e a ridurre i potenziali rischi per la viabilità, contribuendo alla sicurezza e alla fluidità del traffico locale. L’intervento rappresenta un passo importante per lo sviluppo e la tutela della sicurezza stradale nella zona.

La giunta regionale ha assegnato al Comune di Montecastrilli un finanziamento pari a 279.553 euro per la realizzazione di una nuova rotatoria, all'ingresso del centro abitato. L'intervento riguarda un'arteria stradale caratterizzata da un elevato volume di traffico e riveste un ruolo strategico.

