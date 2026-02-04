Partiti i lavori per la nuova rotatoria all' incrocio | Opera fortemente voluta dal quartiere ' snellirà' la circolazione

Sono iniziati i lavori per la nuova rotatoria all’incrocio tra le vie Madonna dello Schioppo e Barducci, nel quartiere Cervese Sud. Le prime operazioni di cantieramento sono partite sulla parte Nord dell’incrocio, che sarà riqualificato per migliorare la circolazione. La rotatoria è stata accolta con entusiasmo dal quartiere, che da tempo chiedeva interventi per alleggerire il traffico e mettere in sicurezza la zona.

Sono state avviate le prime operazioni di accantieramento della parte Nord dell'incrocio tra le vie Madonna dello Schioppo e Barducci, nel quartiere Cervese Sud, dove sorgerà una nuova rotatoria volta a mettere in sicurezza l'intero tratto stradale particolarmente trafficato.

