Via Camozzi dopo l’incidente mortale arriva il contasecondi | Vogliamo estenderlo a tutti i semafori della città

Dopo l’incidente mortale in via Camozzi, l’amministrazione di Bergamo installa un contasecondi ai semafori pedonali. La morte di Carmine Arcidiacono, 90 anni, investito mentre attraversava sulle strisce lo scorso novembre, ha spinto i vigili a intervenire. Ora il dispositivo conta i secondi di attesa prima che il semaforo diventi verde, per migliorare la sicurezza. L’obiettivo è estendere questa soluzione a tutti i semafori della città, per ridurre i rischi e proteggere i pedoni. La decisione si basa sulla volontà di evitare altri incidenti simili.

Bergamo. Casualità o meno, a pochi mesi dalla tragedia di via Camozzi l’amministrazione comunale ha deciso di intervenire sull’attraversamento pedonale dove lo scorso 28 novembre ha perso al vita Carmine Arcidiacono, 90 anni, travolto da un camion mentre attraversava sulle strisce. L’installazione del nuovo semaforo contasecondi nasce dall’urgenza di rendere più sicuro un punto critico della città. Quello di via Camozzi, infatti, è un attraversamento piuttosto ampio. Spesso, chi impegnava la strada con il giallo si trovava ancora sulle strisce quando il semaforo diventava rosso, ma è solo uno dei potenziali rischi.🔗 Leggi su Bergamonews.it Sulla Statale Regina semafori “misti” e contasecondi: il piano anti-caos per la variante della TremezzinaQuesta mattina a Como si è tenuto un tavolo in prefettura per discutere della viabilità sulla Statale Regina. Agrigento, anziano muore dopo l’investimento: Aifvs chiede semafori e più sicurezza per i pedoni in città.Un pensionato di 78 anni è morto all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, meno di un mese dopo essere stato investito in piazza Vittorio Emanuele ad Agrigento. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Via Camozzi, dopo l'incidente mortale arriva il contasecondi: Vogliamo estenderlo a tutti i semafori della città; Bergamo, uomo tenta di rapire una bambina al supermercato; Sparo vicino alla testa e coltello alla gola per fargli prelevare 500 euro dal bancomat - BresciaToday. Via Camozzi, dopo l’incidente mortale arriva il contasecondi: Vogliamo estenderlo a tutti i semafori della cittàVia Camozzi, dopo l'incidente mortale arriva il contasecondi: Vogliamo estenderlo a tutti i semafori della città ... bergamonews.it Ieri sera abbiamo affisso dei "simpatici manifesti goliardici" sull'edificio di Via Camozzi, 55 in città che un privato vorrebbe affittare ad una associazione islamica che ha in progetto di farne una Moschea. Continua quindi la Nostra azione per sensibilizzare gli a - facebook.com facebook