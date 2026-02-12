Sulla Statale Regina semafori misti e contasecondi | il piano anti-caos per la variante della Tremezzina

Questa mattina a Como si è tenuto un tavolo in prefettura per discutere della viabilità sulla Statale Regina. Si cerca di trovare soluzioni per ridurre il caos lungo la variante della Tremezzina, con semafori “misti” e contasecondi che rendono più fluido il traffico. L’obiettivo è migliorare la circolazione in vista della ripresa dei lavori, ma ancora non ci sono decisioni definitive.

Durante la riunione, Anas Lombardia ha illustrato uno studio trasportistico basato su dati reali di traffico e sull’attuale funzionamento del sistema semaforico lungo la SS 340. L’obiettivo è "verificare l’adozione di possibili correttivi volti a mitigare l’impatto dei mezzi di cantiere sulla viabilità della SS 340". Tra le novità previste anche l’installazione di lanterne semaforiche con contasecondi, per offrire agli automobilisti “una più chiara percezione dei tempi di attesa”. La proposta è stata valutata positivamente dai partecipanti al Tavolo, che hanno concordato all’unanimità di avviare nel mese di marzo un periodo di sperimentazione.🔗 Leggi su Quicomo.it Approfondimenti su Statale Regina Frana sulla Statale Regina, il video dell’intervento notturno a Tremezzina Furti nelle case a Tremezzina: fermata auto sospetta sulla Statale Regina Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Statale Regina Argomenti discussi: Statale Regina: dal 15 marzo tornano i limiti per bus e tir; Tavolo istituzionale sulla Regina, nuova convocazione giovedì prossimo. Cantiere della Variante della Tremezzina, sulla Regina si aggiungono semafori fissi e contasecondiUn sistema misto di regolazione del traffico, che prevede di mantenere lo scenario attuale, basato su impianti semaforici a sensore ... espansionetv.it Lago di Como, tornano i Tir della Variante sulla Regina. I semafori diventano (anche) fissi e si contano i secondiNuovo incontro, questa mattina in Prefettura a Como, del Tavolo istituzionale sulla Variante della Tremezzina, convocato in particolare per la gestione del nuovo piano viabilità predisposto da Anas, i ... comozero.it Liceo Statale "Regina Margherita". . Dibattito con i docenti esperti: gli alunni hanno partecipato attivamente al confronto e all’approfondimento delle tematiche proposte. - facebook.com facebook

