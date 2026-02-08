Agrigento anziano muore dopo l’investimento | Aifvs chiede semafori e più sicurezza per i pedoni in città
Un pensionato di 78 anni è morto all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, meno di un mese dopo essere stato investito in piazza Vittorio Emanuele ad Agrigento. La sua morte riaccende le richieste di maggiori controlli e di semafori più sicuri per i pedoni nel cuore della città. L’associazione Aifvs torna a chiedere interventi concreti per evitare altre tragedie simili.
La morte di Pietro Tedesco, un pensionato agrigentino di settantotto anni, avvenuta all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dopo meno di un mese dall’incidente in piazza Vittorio Emanuele ad Agrigento, riaccende con forza il dibattito sulla sicurezza stradale e la necessità di interventi urgenti per proteggere i pedoni nel centro cittadino. L’uomo, investito mentre attraversava la piazza, si è spento lasciando un vuoto incolmabile nella sua famiglia e nell’intera comunità, scuotendo profondamente anche l’associazione italiana familiari e vittime della strada (Aifvs Aps), che da tempo denuncia la pericolosità di alcune intersezioni urbane.🔗 Leggi su Ameve.eu
