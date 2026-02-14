Un camion è finito nel canale lungo strada Fontanini a Gaione, a causa della velocità e della strada stretta. I residenti hanno segnalato che molti veicoli sfrecciano a 80 all’ora, mettendo a rischio la sicurezza. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito nell’incidente.

La protesta: "Forse solo quando ci scapperà il morto riusciremo a far capire all’Amministrazione comunale che qualcosa va fatto per far ridurre la velocità" Un camion è uscito di strada lungo strada Fontanini a Gaione. Fortunatamente non ci sono stati feriti. L'episodio ha sollevato le polemiche da parte dei residenti che lamentano la presenza e il passaggio di mezzi pesanti lungo una strada stretta. “Quando abiti in una strada stretta - sottolineano alcuni cittadini - al limite del passaggio in contemporanea di due autovetture, ma la stessa strada viene utilizzata e distrutta da camion che sfrecciano ai 7080 kmh incuranti delle altre autovetture, ma soprattutto delle persone che vi passeggiano.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Un incidente si è verificato questa mattina presto sulla Strada Statale Romana Nord, quando un camion dei rifiuti è uscito di strada e si è ribaltato.

Auto in panne sulla strada, travolta e finisce nel canale: morta una donna nel Bolognese Tragedia nella serata nel Bolognese, dove una donna di 59 anni ha perso la vita dopo essere stata investita mentre si trovava fuori dall’auto in panne.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Gaione, camion finisce nel canale lungo strada Fontanini. I residenti: Sfrecciano a 80 all'ora in una strada stretta.