Vezzano fiamme in azienda chimica a Sedrio

20 feb 2026

Un grande incendio ha coinvolto lo stabilimento Chemco, azienda di produzione di resine, a Vezzano sul Crostolo. Le fiamme sono divampate nel tardo pomeriggio di oggi, provocando l’intervento immediato dei vigili del fuoco. Le squadre hanno lavorato a lungo per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. La presenza di sostanze chimiche ha reso difficile l’operazione di spegnimento. La situazione resta sotto controllo.

Vezzano sul Crostolo (Reggio Emilia), 20 febbraio 2026 – Un vasto incendio è divampato nel tardo pomeriggio di oggi allo stabilimento della ditta Chemco, azienda specializzata nella produzione di resine situata a Vezzano sul Crostolo, in località Sedrio. L’allarme alla centrale operativa del 115 è stato lanciato verso le 17,30. Le fiamme, propagatesi rapidamente vista anche la natura infiammabile dei materiali trattati, hanno richiesto l’immediato intervento in forze dei vigili del fuoco, con squadre arrivate da Reggio e da Castelnovo Monti, impegnate nelle complesse operazioni di spegnimento e contenimento del rogo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

