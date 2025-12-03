Grosseto, 3 dicembre 2025 – Più bel regalo di Natale per i lavoratori della Venator non poteva esserci. Si avvia infatti verso una soluzione positiva la crisi che da tempo perdurava nello stabilimento del Casone, una crisi che ha generato per mesi incertezze e forti preoccupazioni per lavoratori, lavoratrici e famiglie. La soluzione individuata è il passaggio di mano dello stabilimento, che apre una nuova e importante fase industriale. La news dal Ministero. Ieri, nel corso dell’incontro istituzionale tenutosi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla presenza del Ministro Adolfo Urso, è stata ufficializzata la notizia dell’avvio del percorso che porterà al trasferimento del sito produttivo di Scarlino a Nuova Solmine dell’ingegner Luigi Mansi, con la successiva costituzione di una nuova società. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Svolta importante alla Venator. La soluzione è Nuova Solmine. L'azienda chimica passa a Mansi