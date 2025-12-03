Svolta importante alla Venator La soluzione è Nuova Solmine L’azienda chimica passa a Mansi
Grosseto, 3 dicembre 2025 – Più bel regalo di Natale per i lavoratori della Venator non poteva esserci. Si avvia infatti verso una soluzione positiva la crisi che da tempo perdurava nello stabilimento del Casone, una crisi che ha generato per mesi incertezze e forti preoccupazioni per lavoratori, lavoratrici e famiglie. La soluzione individuata è il passaggio di mano dello stabilimento, che apre una nuova e importante fase industriale. La news dal Ministero. Ieri, nel corso dell’incontro istituzionale tenutosi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla presenza del Ministro Adolfo Urso, è stata ufficializzata la notizia dell’avvio del percorso che porterà al trasferimento del sito produttivo di Scarlino a Nuova Solmine dell’ingegner Luigi Mansi, con la successiva costituzione di una nuova società. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Da oggi gli automobilisti potranno consultare la : si tratta di una svolta importante - facebook.com Vai su Facebook
Svolta importante alla Venator. La soluzione è Nuova Solmine. L’azienda chimica passa a Mansi - Il ministro Urso: “Opportunità concreta di rinascita per il polo industriale, salvati 200 posti” ... Secondo lanazione.it
Svolta per la Venator: Nuova Solmine pronta a rilevare l’azienda, posti di lavoro salvi - Fabrizio Rossi, deputato di Fratelli d'Italia Grosseto, commenta la possibile acquisizione di Venator da parte di Nuova Solmine ... Si legge su grossetonotizie.com
Crisi Venator, c'è la svolta: "Dal primo gennaio subentra Nuova Solmine, salvi tutti i dipendenti" - Dal tavolo sulla vertenza Venator convocato dal ministro Adolfo Urso nel pomeriggio di oggi – martedì 2 dicembre – al ministero delle Imprese e del Made in Italy arrivano buone notizie per il futuro d ... corrieredimaremma.it scrive
Venator, Rossi: “Nuova Solmine pronta a rilevare l’azienda, posti di lavoro salvi” - Fabrizio Rossi, deputato di Fratelli d'Italia Grosseto, commenta la possibile acquisizione di Venator da parte di Nuova Solmine ... Riporta msn.com
Nuova Solmine subentra a Venator da gennaio, in salvo 200 posti di lavoro - Va verso una soluzione positiva la crisi della Venator, storico insediamento produttivo di Scarlino (Grosseto), unico in Italia a produrre biossido di ... Secondo gonews.it
Svolta per l'impianto Venator di Scarlino - SCARLINO: Nuova Solmine ha firmato un accordo preliminare per acquisire lo stabilimento. Come scrive toscanamedianews.it