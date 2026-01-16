I Vespri d’organo in Cattedrale a Pisa Emozioni uniche

I Vespri d’organo in Cattedrale a Pisa rappresentano un appuntamento annuale promosso dall’Opera della Primaziale Pisana, in collaborazione con il Capitolo Metropolitano. Durante cinque sabati tra inverno e primavera, si apre uno spazio di ascolto e riflessione, dove la musica dell’organo accompagna momenti di spiritualità e tranquillità. Un’opportunità per vivere un’esperienza culturale e religiosa in un contesto storico e suggestivo.

di Mario Ferrari L'organo torna a risuonare nella Cattedrale di Pisa. Per il terzo anno consecutivo l'Opera della Primaziale Pisana organizza, in collaborazione con il Capitolo Metropolitano della Cattedrale, la rassegna Vespri d'organo in Cattedrale che propone, in cinque pomeriggi di sabato tra l'inverno e la primavera, dei momenti di raccoglimento in cui ascolto musicale e riflessione spirituale si incontrano. Un concerto, a ingresso libero senza prenotazione, in cui le brevi meditazioni di padre Ottavio De Bertolis introdurranno l'ascolto della grande musica per organo nella cornice della Cattedrale di Pisa, dove le architetture romaniche amplificano l'incontro tra parola e musica.

