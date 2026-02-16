Novate falsi affitti | altri sei tentativi di truffa
A Novate, sei persone hanno tentato di truffare i proprietari con annunci di affitti inesistenti, attirando vittime con offerte allettanti. La Polizia locale ha scoperto i cartelli ingannevoli e li ha rimossi, fermando così ulteriori tentativi di truffa.
