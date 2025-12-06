Rimpatri a raffica ad Agrigento | 2 uomini espulsi con volo diretto verso Casablanca cosa hanno fatto
Due cittadini marocchini sono stati rimpatriati da Agrigento per immigrazione irregolare. Eseguiti 50 rimpatri dall'inizio del 2025. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Leggi anche questi approfondimenti
Furti a raffica nei locali di Trento, arrestato e portato al Cpr. La Polizia di Stato di Trento ha identificato un cittadino straniero con numerosissimi precedenti commessi nel capoluogo trentino e privo di permesso di soggiorno. - facebook.com Vai su Facebook
Rimpatri a raffica ad Agrigento: 2 uomini espulsi con volo diretto verso Casablanca, cosa hanno fatto - Due cittadini marocchini sono stati rimpatriati da Agrigento per immigrazione irregolare. Secondo virgilio.it