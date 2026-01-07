Lang non si muove | risposta sul campo col Verona
Noa Lang conferma la sua volontà di rimanere al Napoli, dimostrando impegno e determinazione. La sua presenza in campo contro il Verona è un chiaro segnale delle sue intenzioni, senza distrazioni o passi indietro. La partita di questa sera rappresenta un’occasione per ribadire il suo ruolo e la volontà di contribuire al progetto della squadra.
Nessun passo indietro, nessuna distrazione. Noa Lang manda un segnale chiaro: vuole restare al Napoli e lo farà sul campo, già stasera contro il Verona. L'esterno offensivo partirà dal primo minuto per sostituire David Neres, fermo per infortunio. Un'occasione pesante, anche simbolica, dopo un avvio complicato e le voci di mercato che lo hanno accostato al Galatasaray. Da Castel Volturno filtra una linea netta: Lang non ha chiesto di andare via e considera il Napoli la sua priorità assoluta. La risposta, ancora una volta, passa dal campo.
