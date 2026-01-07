Lang non si muove | risposta sul campo col Verona

Noa Lang conferma la sua volontà di rimanere al Napoli, dimostrando impegno e determinazione. La sua presenza in campo contro il Verona è un chiaro segnale delle sue intenzioni, senza distrazioni o passi indietro. La partita di questa sera rappresenta un’occasione per ribadire il suo ruolo e la volontà di contribuire al progetto della squadra.

