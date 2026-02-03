Incredibile effetto ottico a Piazza San Pietro | la cupola si muove

Questa mattina a Piazza San Pietro si è visto un effetto ottico sorprendente: la cupola sembra muoversi davanti agli occhi dei passanti. In realtà, sono stati studiati effetti visivi per far sembrare il monumento vivo e in continuo movimento, come parte di un’illusione ottica creata appositamente da Bernini. La scena ha attirato l’attenzione di molti, che si sono fermati a osservare lo spettacolo improvviso.

Sono tanti gli effetti ottici generati dal cupolone di San Pietro, appositamente pensati da Gian Lorenzo Bernini per offrire una prospettiva uniforme. Le illusioni di Piazza San Pietro. Gian Lorenzo Bernini ha creato non solo un luogo di grande bellezza e spiritualità, ma anche un ambiente ricco di illusioni ottiche che catturano ancora oggi l’attenzione dei visitatori. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Sono presenti una serie di curiosità che sfidano la percezione umana, appositamente pensati da Gian Lorenzo Bernini per garantire una prospettiva uniforme.🔗 Leggi su Funweek.it Approfondimenti su Piazza San Pietro San Carlino alle Quattro Fontane, dove l’effetto ottico diventa arte A Roma, una chiesa piccola ma sorprendente. Stefania Sandrelli e la passione con Gino Paoli: “Abbiamo fatto l’amore sulla scala per la cupola di San Pietro” | VIDEO Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Piazza San Pietro San Carlino alle Quattro Fontane, dove l'effetto ottico diventa arteA Roma c’è una piccola chiesa barocca che inganna lo sguardo: San Carlino alle Quattro Fontane trasforma lo spazio grazie a un geniale effetto ottico. msn.com A #Firenze in Via del Moro per un intervento con piattaforma aerea oggi è prevista la chiusura del tratto via dei Palchetti-via della Spada. Itinerario alternativo per via della Spada: via dei Palchetti-via dei Federighi-piazza San Pancrazio. Percorso per i mezz x.com Roma nella memoria, la mostra un momento di vita quotidiana, tra Piazza San Silvestro e Via del Corso, di un gruppo di musicisti di strada, visti di spalle mentre camminano, lungo una strada trafficata. Il musicista a destra indossa un costume da clown con un - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.