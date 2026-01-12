Danneggia le vie del centro poi aggredisce un passante col cacciavite

Lo scorso 10 gennaio, nel centro storico di Trento, un uomo visibilmente alterato dall’alcol ha danneggiato alcune vie prima di aggredire un passante con un cacciavite. L’episodio, avvenuto intorno alle 22, ha generato preoccupazione tra i cittadini, che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. La situazione ha richiesto un intervento rapido per garantire la sicurezza pubblica e ristabilire la calma nella zona.

