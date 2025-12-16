Terrore a Milano minaccia di far saltare in aria l’auto della polizia locale e aggredisce un passante | arrestato

Un episodio di tensione si è verificato a Milano, dove un uomo ha minacciato passanti e agenti di polizia locale, arrivando a colpire un passante e un vigile. Successivamente, ha fatto scattare l'allarme, facendo credere che la sua auto fosse in procinto di esplodere. L'intera scena ha generato grande allarme prima dell'arresto dell'uomo.

Ha minacciato i passanti fino ad arrivare a colpire uno di loro (e un vigile). Poi ha fatto scattare l'allarme facendo credere agli agenti che la loro auto stesse per saltare in aria. La polizia locale di Milano ha arrestato un uomo di 31 anni, cittadino afghano, per resistenza aggravata, lesioni.

