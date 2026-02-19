Il gran finale olimpico tra arte e polemiche | i vip che saranno presenti e i prezzi choc che indignano i social

Il nome di Milano-Cortina 2026 fa discutere dopo l’annuncio della cerimonia di chiusura prevista domenica 22 febbraio all’Arena di Verona. La scelta di questa location ha suscitato reazioni positive tra gli organizzatori, ma anche polemiche sui costi elevati dei biglietti, che raggiungono cifre considerevoli. Molti spettatori online criticano i prezzi troppo alti, ritenendoli inaccessibili. L’evento vedrà la partecipazione di vip italiani e internazionali, pronti a vivere la conclusione di questa edizione olimpica. La serata promette spettacolo e tensioni tra entusiasmo e critiche.

La festa finale sta per accendersi: domenica 22 febbraio l’Arena di Verona ospiterà la Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Un evento in mondovisione, dalle 20:30 alle 22:45, che unirà sport, musica e spettacolo sotto il claim “ Beauty in Action ”. Sul palco saliranno grandi nomi dello spettacolo italiano, mentre il testimone olimpico passerà ufficialmente alla Francia, sede dei Giochi invernali del 2030. Ma a far discutere sono anche i prezzi: dai 950 euro fino a 8.000 per i pacchetti Vip. La cerimonia rappresenta l’atto conclusivo dei Giochi di Milano-Cortina 2026 e ha un valore simbolico fortissimo: non è solo uno spettacolo, ma il momento in cui si chiude un’edizione olimpica e si consegna idealmente la fiaccola al Paese che ospiterà la successiva. 🔗 Leggi su Screenworld.it

