VERISSIMO | RITA DE CRESCENZO SI CONFESSA ALLA TOFFANIN TUTTI GLI OSPITI

Rita De Crescenzo si è confessata a Silvia Toffanin durante la registrazione di Verissimo, trasmessa sabato 21 e domenica 22 febbraio su Canale 5. La conduttrice ha chiesto alla comica di parlare della sua vita privata, dopo mesi di silenzio. De Crescenzo ha raccontato alcuni momenti difficili e ha condiviso un episodio inedito legato alla sua carriera. La puntata ha attirato molti telespettatori, curiosi di scoprire dettagli personali di Rita. La trasmissione continuerà con altri ospiti nel prossimo fine settimana.

Sabato 21 e domenica 22 febbraio su Canale 5, weekend in compagnia di " Verissimo ", il seguitissimo salotto di Silvia Toffanin. Ecco gli ospiti. Sabato alle ore 16.30 A Verissimo, tra pubblico e privato, si racconterà l'attrice Margareth Madè. In studio, per la prima volta, la storia e l'irresistibile ironia del comico e imitatore Vincenzo De Lucia. Inoltre, saranno ospiti con i loro percorsi: Corinne Clery e Kaspar Capparoni, reduce dal successo della serie di Canale 5 "Una nuova vita". Infine, la richiesta di verità e giustizia di Silvia Radin, cugina di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni trovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste. Dopo Belve, la tiktoker Rita De Crescenzo sarà ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, questa domenica.