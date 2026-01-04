Rita De Crescenzo riparte il tormentone Roccaraso | Vogliamo organizzarci per andare tutti assieme?

Rita De Crescenzo ha rilanciato il suo ormai tradizionale invito a visitare Roccaraso, riprendendo il celebre tormentone che aveva avviato un anno fa. Attraverso un video sui social, la tiktoker napoletana ha invitato i suoi follower a organizzarsi per una visita collettiva nella nota località invernale abruzzese, auspicando un’uscita condivisa nelle prossime settimane.

A Roccaraso invasione bis? La tiktoker Rita De Crescenzo lancia la nuova sfida: "Sindaco, noi siamo pronti" - In un video su TikTok l'influencer napoletana invita i suoi fan a raggiungere tutti insieme la localita sciistica abruzzese, un anno dopo l'assalto mordi- msn.com

Rita De Crescenzo su Tiktok: napoletani a Roccaraso anche quest’anno. Il sindaco: da lunedì bus a numero chiuso - Dopo le polemiche il sindaco della località sciistica conferma il numero chiuso ai bus. fanpage.it

Dopo il clamore mediatico dell’anno scorso, la Tiktoker Rita De Crescenzo lancia un nuovo appello per mobilitare i napoletani a spostarsi a Roccaraso per la stagione invernale. Il sindaco del paese aquilano argina “l’assalto” firmando un’ordinanza con cui li - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.