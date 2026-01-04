Rita De Crescenzo riparte il tormentone Roccaraso | Vogliamo organizzarci per andare tutti assieme?
Rita De Crescenzo ha rilanciato il suo ormai tradizionale invito a visitare Roccaraso, riprendendo il celebre tormentone che aveva avviato un anno fa. Attraverso un video sui social, la tiktoker napoletana ha invitato i suoi follower a organizzarsi per una visita collettiva nella nota località invernale abruzzese, auspicando un’uscita condivisa nelle prossime settimane.
Come esattamente 12 mesi fa, Rita De Crescenzo fa ripartire sui social il tormentone Roccaraso. Con un video pubblicato nelle scorse ore, la tiktoker napoletana ha invitato i suoi followers a recarsi nella località turistica invernale abruzzese nelle prossime settimane.
