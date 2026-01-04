Roccaraso Rita De Crescenzo ci riprova | Andiamo tutti insieme
Rita De Crescenzo propone di organizzare un'uscita collettiva a Roccaraso. Se siete interessati a partecipare, è possibile pianificare insieme il viaggio e condividere questa esperienza. Per ricevere aggiornamenti e coordinare i dettagli, rimaniamo a disposizione.
“Che vogliamo fare, ci vogliamo organizzare tutti per Roccaraso? Siete pronti, a fine mese, ad andare tutti quanti a Roccaraso? Se volete venire, ci organizziamo tutti insieme. Fatemi sapere se ci siete”. Così la tiktoker napoletana Rita De Crescenzo in un video sui social. “Fatemi sapere se volete venire insieme a me. Organizziamoci, ci sono delle belle casette. Ognuno ne affitta una, ognuno viene con la sua macchina e si comporta bene. Non buttate carte a terra e non sporcate”, ha sottolineato l’influencer. Il post, pubblicato nelle scorse ore, ha circa 49mila like e 1200 commenti, per lo più ironici. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Rita De Crescenzo, riparte il tormentone Roccaraso: "Vogliamo organizzarci per andare tutti assieme?"
Leggi anche: Rita De Crescenzo: «Tutti a Roccaraso a fine mese». Il sindaco limita i bus, ma lei trova la scappatoia: «Organizziamoci in macchina» – Il video
Chi vuole venire a Roccaraso?: Rita De Crescenzo torna alla carica; Rita De Crescenzo e i napoletani sulla neve a Roccaraso anche quest'anno. Il sindaco: bus turistici a numero chiuso; Roccaraso bis? La tiktoker Rita De Crescenzo: Sindaco, noi siamo pronti; E' veramente colpa della tiktoker Rita De Crescenzo, quello che è successo a Roccaraso il 26 gennaio?.
Rita De Crescenzo all'assalto: «Voglio Napoli a Roccaraso, ma stavolta fate gli educati e non sporcate i bagni». Il Comune corre ai ripari - Tutto è cominciato nel gennaio 2025, quando Rita De Crescenzo, influencer napoletana ormai super seguita, decide di trascorrere qualche giorno ... msn.com
La tiktoker Rita De Crescenzo lancia un nuovo appello: "Vi aspetto a Roccaraso" - A un anno di distanza dall’ondata di arrivi che aveva messo sotto pressione la località sciistica abruzzese, Rita De Crescenzo torna a far parlare di sé. veratv.it
Rita De Crescenzo rilancia, «Voglio tutta Napoli con me a Roccaraso» - «Voglio tutta Napoli a Roccaraso con me, dobbiamo essere in tanti, fate gli educati». msn.com
Ci vediamo tutti a Roccaraso con Rita - facebook.com facebook
A Roccaraso invasione bis La tiktoker Rita De Crescenzo lancia la nuova sfida: "Sindaco, noi siamo pronti" #roccaraso x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.