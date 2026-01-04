Roccaraso Rita De Crescenzo ci riprova | Andiamo tutti insieme

Rita De Crescenzo propone di organizzare un'uscita collettiva a Roccaraso. Se siete interessati a partecipare, è possibile pianificare insieme il viaggio e condividere questa esperienza. Per ricevere aggiornamenti e coordinare i dettagli, rimaniamo a disposizione.

“Che vogliamo fare, ci vogliamo organizzare tutti per Roccaraso? Siete pronti, a fine mese, ad andare tutti quanti a Roccaraso? Se volete venire, ci organizziamo tutti insieme. Fatemi sapere se ci siete”. Così la tiktoker napoletana Rita De Crescenzo in un video sui social. “Fatemi sapere se volete venire insieme a me. Organizziamoci, ci sono delle belle casette. Ognuno ne affitta una, ognuno viene con la sua macchina e si comporta bene. Non buttate carte a terra e non sporcate”, ha sottolineato l’influencer. Il post, pubblicato nelle scorse ore, ha circa 49mila like e 1200 commenti, per lo più ironici. 🔗 Leggi su Lapresse.it

