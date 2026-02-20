Ventimiglia blitz italo-francese contro i passeurs | 15 misure cautelari e oltre 200 episodi ricostruiti

Ventimiglia, il 25 aprile, è stato teatro di un’operazione congiunta tra Italia e Francia contro i “passeurs”, responsabili di aiutare migranti a attraversare illegalmente la frontiera. Durante l’operazione, le forze dell’ordine hanno eseguito 15 misure cautelari e ricostruito oltre 200 episodi di attraversamenti irregolari. Gli investigatori hanno svelato un sistema organizzato che coinvolgeva diverse persone, spesso utilizzando percorsi nascosti e metodi rischiosi. La collaborazione tra i due paesi mira a smantellare questa rete e a fermare l’attività illecita.

Operazione congiunta tra Italia e Francia contro il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina lungo la frontiera di Ventimiglia. A partire dal pomeriggio di lunedì 16 febbraio 2026, investigatori della Polizia di Stato e della Police Nationale hanno dato esecuzione a provvedimenti restrittivi emessi dalle Autorità giudiziarie dei due Paesi nei confronti di 15 persone, indagate a vario titolo: 9 localizzate in Italia (province di Imperia, Torino e L'Aquila) e 6 in Francia (aree di Marsiglia, Nantes e Nizza). L'operazione si inserisce in una più ampia attività investigativa condotta nell'ambito di una Squadra Investigativa Comune italo-francese, avviata nel giugno 2025 e coordinata dalla Procura della Repubblica di Imperia e dalla Procure de la République di Nizza.