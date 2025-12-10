blitz contro clan mafiosi e narcotraffico 50 misure cautelari

Un'operazione antimafia ha portato all'esecuzione di 50 misure cautelari contro membri di un clan mafioso a Palermo, coinvolgendo sia vecchi che nuovi boss del mandamento della Noce. Le indagini hanno evidenziato il loro ruolo in attività illecite come estorsioni e traffico di droga, sottolineando la persistenza della criminalità organizzata nella zona.

Ci sono i vecchi e i nuovi boss, del mandamento mafioso della Noce a Palermo. Sempre pronti a fare affari con estorsioni e droga. C'è una rete di narcotraffico che univa una gang locale a un noto camorrista con fiumi di stupefacenti che dalla Campania raggiungevano il capoluogo siciliano e Catania. E infine ancora mafia e cocaina, hashish e marijuana a Brancaccio, altro storico rione della città lì per fare breccia gli spacciatori facevano sconti e usavano un profilo Telegram con il volto di Al Pacino nel ruolo di Tony Montana in "Scarface", mentre i boss annotavano i proventi in un libro mastro e gestivano scrupolosamente il fondo cassa 50 le misure restrittive, tra carcere, arresti domiciliari e fermi, eseguita dalla polizia e dalla direzione distrettuale antimafia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it