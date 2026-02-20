Venti di guerra sull’Alaska | i Caccia Usa si alzano in volo per intercettare aerei russi si muovono anche i cinesi

L’Alaska è al centro di tensioni militari: i caccia statunitensi sono decollati per intercettare cinque aerei russi che si avvicinavano allo spazio aereo. La causa sono le recenti attività radar sospette e le manovre aeree in quella regione strategica. Durante le operazioni, si sono mosse anche diverse forze cinesi, aumentando la presenza militare nella zona. I velivoli americani hanno sorvolato il cielo a bassa quota, monitorando attentamente le mosse dei velivoli stranieri. La situazione resta sotto stretto controllo da parte delle autorità militari statunitensi.

Venti freddi di guerra spirano sull’Alaska: nove velivoli militari statunitensi sono stati fatti decollare per intercettare cinque aerei russi operanti nei pressi dell’Alaska. Lo ha reso noto il Comando congiunto di difesa aerospaziale nordamericano (Norad). Secondo il Norad, l’episodio è avvenuto il 19 febbraio, quando i sistemi di sorveglianza hanno “rilevato e tracciato due Tu-95, due Su-35 e un A-50 operanti nella Zona di identificazione di difesa aerea (Adiz) dell’Alaska”. In risposta, sono stati inviati “due F-16, due F-35, un E-3 e quattro KC-135 per intercettare, identificare e scortare gli aeromobili finché non hanno lasciato l’Adiz”.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

