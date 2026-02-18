Centinaia di aerei Usa pronti a entrare in azione Russi e cinesi si esercitano con Teheran

Gli Stati Uniti hanno schierato centinaia di aerei militari pronti all’uso, mentre Russia e Cina si esercitano congiuntamente con Teheran. La tensione tra le potenze cresce, e nelle basi militari del Medio Oriente si preparano a un possibile conflitto. I movimenti delle forze americane sono visibili e concreti, con voli e esercitazioni che aumentano di intensità giorno dopo giorno. Nel frattempo, Mosca e Pechino rafforzano i loro esercizi congiunti in Iran, dimostrando una presenza sempre più concreta nella regione.

Da una parte la trattativa diplomatica, dall’altra una mobilitazione militare senza precedenti. Stati Uniti e Iran si muovono su un doppio binario che profuma di ultimatum: mentre i canali negoziali restano formalmente aperti, il Pentagono sta concentrando nel Medio Oriente uomini e mezzi per sostenere una guerra di lunga durata. Un’escalation che cambia gli equilibri regionali e alza il livello dello scontro. Da due giorni è in corso un imponente ponte aereo militare. Dodici F-16 e dodici F-22 hanno attraversato l’Atlantico, seguendo la rotta percorsa lunedì da una formazione di F-35, mentre altri 24 F-16 sono decollati dalle basi europee. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Centinaia di aerei Usa pronti a entrare in azione. Russi e cinesi si esercitano con Teheran "Si esercitano per operazioni di decapitazione": cosa c'è dietro la mossa delle forze speciali cinesiNegli ultimi mesi, le forze speciali cinesi hanno svolto esercitazioni militari sempre più complesse, spesso legate a operazioni di decapitazione. Iran, Teheran: “Pronti a compromessi con Usa per accordo su nucleare”L'Iran, attraverso le sue fonti ufficiali, ha annunciato di essere disposto a negoziare con gli Stati Uniti per un accordo sul nucleare, a patto che Washington consideri la revoca delle sanzioni economiche. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Centinaia di aerei Usa pronti a colpire. Russi e cinesi si esercitano con Teheran; L’opaca rete globale di basi statunitensi; Sospensione fondi Dhs: aeroporti Usa in forte stress operativo; Cermis, aereo militare Usa trancia il cavo della funivia: 20 morti. Malpensa blindata per la missione USA: arrivati il vicepresidente Vance e il segretario di Stato RubioQuattordici aerei, centinaia di agenti e convoglio scortato verso Milano: lo scalo varesino accoglie la delegazione americana per i Giochi di Milano-Cortina. laprovinciadivarese.it L’inquietante impatto delle tempeste solari sugli aerei: spostati di centinaia di km nei datiAlla fine di novembre è balzata agli onori della cronaca internazionale la notizia del richiamo di migliaia di aerei A320 di Airbus – tra i più diffusi al mondo – dopo la scoperta di una brusca ... fanpage.it Centinaia di aerei Usa pronti a colpire. Russi e cinesi si esercitano con Teheran x.com Amnesty International - Italia. . Dall’ottobre del 2025 la Russia ha portato a termine molte centinaia di intensi attacchi aerei da lunga distanza contro l’Ucraina. Dal gennaio del 2026 questi attacchi, spesso notturni, sono diventati quotidiani e hanno colpito l’inte facebook