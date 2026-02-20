Da vivo ho dimostrato che si può parlare essendo muti Omaggio a una storia umana straordinaria alla quale siamo tutti debitori L' anniversario della morte è anche l' occasione per ribadire l' attualità della sua lotta
Luca Coscioni è morto vent’anni fa, ma la sua battaglia per i diritti umani non si è spenta. La causa è la lotta per la libertà di scelta e l’autodeterminazione, che lui ha portato avanti con coraggio. Durante la sua vita, ha dimostrato che anche chi non può parlare può comunicare e far sentire la propria voce. La sua storia ispira ancora oggi molte persone a difendere i diritti di chi si trova in difficoltà. La sua memoria, quindi, rimane viva nella società.
A vent’anni dalla morte di Luca Coscioni, il suo nome non è solo memoria: è una voce che continua a chiedere libertà. In Senato, l’Associazione Luca Coscioni ha scelto di ricordarlo riportando al centro la battaglia che ha segnato la sua vita: quella per una scienza libera, capace di dare speranza concreta a chi convive con la malattia. Leggi anche › Associazione Luca Coscioni: perché non sono pubblici i dati su Diritto all’aborto e Obiezione di coscienza? Luca Coscioni moriva 20 anni fa: la sua storia e la sua eredità. Coscioni morì il 20 febbraio 2006, dopo aver rifiutato la tracheotomia che avrebbe prolungato la sua esistenza “attaccato a una macchina”. 🔗 Leggi su Iodonna.it
