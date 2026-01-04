Venezuela il traditore di Maduro diventa supertestimone nelle mani di Trump

Un ex alleato di Nicolás Maduro, accusato di tradimento, ha recentemente collaborato come «supertestimone» negli Stati Uniti. Dopo essere stato arrestato e aver confessato reati simili a quelli imputati al presidente venezuelano, la sua testimonianza si inserisce in un quadro di tensione politica e giudiziaria tra Venezuela e Stati Uniti. Questa vicenda evidenzia le complesse dinamiche di alleanze e tradimenti che coinvolgono le figure di spicco del paese sudamericano.

Nicolas Maduro lo aveva cacciato per tradimento ed è stato arrestato dagli Usa per un processo in cui lo scorso giungo si è dichiarato colpevole di reati analoghi a quelli contestati al presidente del Venezuela. Ora, Hugo Armando Carvajal Barrios, ex capo dell’intelligence militare venezuelana, incarnerebbe il supertestimone nelle mani di Donald Trump nel processo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

