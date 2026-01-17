Morte di Commisso | cosa accade ora alla Fiorentina Tutto nelle mani della moglie Catherine che deciderà il futuro

Dopo la scomparsa del presidente Commisso, l’attenzione si concentra sul futuro della Fiorentina. La gestione della società passa ora nelle mani di Catherine, sua moglie, che deciderà come procedere per garantire continuità e stabilità. La squadra e i tifosi attendono di conoscere le prossime mosse, mentre il club si prepara ad affrontare questa fase di transizione con attenzione e responsabilità.

Firenze, 17 gennaio 2026 – Con la scomparsa del presidente Commisso, si apre adesso la partita sul futuro della Fiorentina. Non avrebbe voluto mollare, nè la squadra viola né la battaglia che stava conducendo da tempo contro i gravi problemi di salute che lo avevano costretto a stare lontano dall'Italia e da Firenze nel 2025. Le ultime dichiarazioni Rocco Commisso le aveva affidate a La Nazione l'11 dicembre scorso e anche allora aveva ribadito di non avere alcuna intenzione di cedere il club viola nonostante le voci che periodicamente circolavano al riguardo sommate alla situazione di classifica della squadra, inaspettatamente in zona retrocessione.

