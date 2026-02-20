Martine Diop Bullo | gli insulti razzisti alla regina del Carnevale di Venezia

Martine Diop Bullo, 18enne veneziana, è stata vittima di insulti razzisti subito dopo aver vinto il titolo di reginetta del Carnevale di Venezia. La giovane studentessa di Digital Management all’università di Ca’ Foscari ha ricevuto commenti offensivi sui social, alcuni con toni discriminatori e xenofobi. La sua vittoria aveva suscitato entusiasmo tra gli organizzatori e i partecipanti, ma alcuni hanno reagito con commenti spiacevoli. La scena si è svolta in un momento di grande attenzione mediatica per l’evento.

Martine Diop Bullo, 18 anni, veneziana, studentessa di Digital Management all’università di Ca’ Foscari, è stata eletta reginetta del carnevale di Venezia. La proclamazione ha scatenato un’ondata di odio. Martine è figlia di mamma veneziana e papà senegalese. «Preferisco non rispondere alla cattiveria con cattiveria e in questo modo cercare di educare anche chi è stato cattivo con me. Nel farlo penso soprattutto a proteggere altre persone fragili che potrebbero trovarsi nella mia situazione e che, diversamente da me, potrebbero non saper reagire alle offese. Penso che sia anche un po’ compito mio in questo momento».🔗 Leggi su Open.online

