Martine Diop Bullo | gli insulti razzisti alla regina del Carnevale di Venezia
Martine Diop Bullo, 18enne veneziana, è stata vittima di insulti razzisti subito dopo aver vinto il titolo di reginetta del Carnevale di Venezia. La giovane studentessa di Digital Management all’università di Ca’ Foscari ha ricevuto commenti offensivi sui social, alcuni con toni discriminatori e xenofobi. La sua vittoria aveva suscitato entusiasmo tra gli organizzatori e i partecipanti, ma alcuni hanno reagito con commenti spiacevoli. La scena si è svolta in un momento di grande attenzione mediatica per l’evento.
Martine Diop Bullo, 18 anni, veneziana, studentessa di Digital Management all’università di Ca’ Foscari, è stata eletta reginetta del carnevale di Venezia. La proclamazione ha scatenato un’ondata di odio. Martine è figlia di mamma veneziana e papà senegalese. «Preferisco non rispondere alla cattiveria con cattiveria e in questo modo cercare di educare anche chi è stato cattivo con me. Nel farlo penso soprattutto a proteggere altre persone fragili che potrebbero trovarsi nella mia situazione e che, diversamente da me, potrebbero non saper reagire alle offese. Penso che sia anche un po’ compito mio in questo momento».🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Martine Diop Bullo, reginetta del Carnevale di Venezia e gli insulti per il colore della sua pelle
Leggi anche: Martine Diop Bullo, insulti razzisti contro la Maria del Carnevale. Il sito del Comune costretto a cancellare molti commentiLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il Carnevale di Venezia incorona la sua Maria: è Martine Diop Bullo; Martine Diop Bullo, nuova reginetta del Carnevale di Venezia presa di mira per il colore della pelle: Gli insulti razzisti sono pericolosi, io sono forte ma ci sono anche ragazzi fragili; Martine Diop Bullo eletta Maria del Carnevale 2026: oggi la presentazione a San Marco | VIDEO; Martine Diop Bullo, reginetta del Carnevale di Venezia e gli insulti per il colore della sua pelle.
Martine Diop Bullo: gli insulti razzisti alla regina del Carnevale di VeneziaMartine Diop Bullo, 18 anni, veneziana, studentessa di Digital Management all’università di Ca’ Foscari, è stata eletta reginetta del carnevale di Venezia. La proclamazione ha scatenato un’ondata di o ... open.online
Martine Diop Bullo, l'abbraccio di Venezia dopo gli insulti razzisti: «Lei è la nostra 'Maria', non c’è spazio per l’odio»VENEZIA - Dopo l’ondata di offese e insulti razzisti apparsi sui social nelle ore scorse, altrettanto forte si è fatto sentire ieri il calore della città (e non solo), che ... ilgazzettino.it
Martine Diop Bullo, l'abbraccio di Venezia dopo gli insulti razzisti: «Lei è la nostra 'Maria', non c’è spazio per l’odio» - facebook.com facebook
La nuova reginetta del Carnevale di Venezia Martine Diop Bullo presa di mira per il colore della pelle: «Gli insulti razzisti sono pericolosi, io sono forte ma ci sono anche ragazzi fragili» x.com