Venezia contro l’odio | 18 anni e un simbolo di bellezza sotto

A Venezia, l’attacco razzista contro Martine Diop Bullo ha scatenato una risposta forte. La giovane, appena diciottenne, è stata presa di mira sui social dopo aver vinto il titolo di Maria del Carnevale. La città si mobilita per difendere la ragazza e condannare il fenomeno dell’odio digitale. Le istituzioni e i cittadini si sono uniti in un gesto simbolico, esponendo bandiere e messaggi di solidarietà in piazza. La vicenda ha acceso un dibattito sulla presenza del razzismo online nella comunità veneziana.

Martine Diop Bullo, 18 anni da Mestre, è la nuova Maria del Carnevale di Venezia: incoronazione al Fenice.Martine Diop Bullo, 18enne di Mestre, ha conquistato il titolo di Maria del Carnevale di Venezia 2026 durante la serata di lunedì 16 febbraio al Teatro La Fenice.

