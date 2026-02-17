Martine Diop Bullo 18 anni da Mestre è la nuova Maria del Carnevale di Venezia | incoronazione al Fenice

Martine Diop Bullo, 18enne di Mestre, ha conquistato il titolo di Maria del Carnevale di Venezia 2026 durante la serata di lunedì 16 febbraio al Teatro La Fenice. La sua vittoria deriva dall’entusiasmo del pubblico e dalla giovanile freschezza che ha saputo trasmettere sul palco. La giovane, originaria di una famiglia immigrata, ha indossato il tradizionale costume veneziano con grande eleganza, attirando l’attenzione di tutti i presenti.

Martine Diop Bullo, la nuova Maria del Carnevale: un trionfo di gioventù e inclusione a Venezia. Martine Diop Bullo, diciottenne di Mestre, è stata incoronata Maria del Carnevale di Venezia 2026 nella serata di gala di lunedì 16 febbraio presso il Teatro La Fenice. La sua elezione conclude settimane di festeggiamenti e celebrazioni, segnando un momento di rinnovamento per una delle tradizioni più antiche e amate della città lagunare. Una serata di gala al Teatro La Fenice. L’incoronazione di Martine Diop Bullo ha avuto luogo durante una serata di gala particolarmente suggestiva, ospitata nelle prestigiose sale apollinee del Teatro La Fenice.🔗 Leggi su Ameve.eu

