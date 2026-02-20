Luca Zaia | Candido Venezia alle Olimpiadi 2036

Luca Zaia ha annunciato che Venezia potrebbe ospitare le Olimpiadi del 2036, principalmente perché la città si prepara a celebrare gli 80 anni dai primi Giochi di Cortina del 1956. Zaia ha spiegato che questa candidatura porterebbe grandi benefici, come investimenti nelle infrastrutture e un aumento del turismo. La proposta ha già suscitato discussioni tra gli amministratori locali e gli esperti di sport. La decisione finale spetta ora al Comitato Olimpico Internazionale, che valuterà la proposta nei prossimi mesi.

Luca Zaia non si candida a sindaco di Venezia, ma lancia ufficialmente il capoluogo veneto quale sede delle Olimpiadi estive del 1936: «Sarebbero 80 anni dopo i primi Giochi di Cortina del 1956». Alla peggio nel 2040: «Ottant'anni dai Giochi di Roma». Pare che al Comitato internazionale olimpico la proposta sia già stata ventilata: il progetto sarebbe "ancora in fase di discussione con i vertici del Cio", fa sapere l'agenzia di stampa inglese Reuters cui l'ex governatore ha anticipato la mossa. In ogni caso Zaia conta di parlarne a brevissimo con la premier: «Se domenica incontrerò Giorgia Meloni alla cerimonia di chiusura a Verona, gliene parlerò».