Beatrice Venezi | Attaccata perché c' erano le elezioni Gli abbonati della Fenice hanno 80 anni

Beatrice Venezi ha spiegato che le critiche ricevute sono legate alle elezioni, mentre gli abbonati della Fenice hanno in media 80 anni. La direttrice ospite del Teatro Colón di Buenos Aires ha raccontato del suo prossimo ruolo come direttrice musicale al teatro veneziano, un incarico di grande rilievo. Durante l’intervista al quotidiano argentino Clàrin, Venezi ha anche commentato le polemiche scatenate dalla nomina. La artista ha sottolineato come le tensioni siano legate più ai cambiamenti in atto che alle sue scelte professionali.

In un'intervista al quotidiano argentino Clàrin parla di Venezia: «Italia molto maschilista, hanno paura del nuovo. A nessuno interessa la verità». E sull'incarico al Colòn: «L'orchestra mi ha invocata, poi mi hanno nominata direttrice» In un'intervista al quotidiano argentino Clàrin, il più diffuso nel paese sudamericano, l'attuale direttrice ospite del Teatro Colòn di Buenos Aires ha parlato anche del suo prossimo incarico come direttrice musicale (un ruolo molto più rilevante) al Teatro La Fenice di Venezia, e delle polemiche che ha sollevato, con parole significative.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Beatrice Venezi azzera polemiche e contestatori: “La Fenice è in mano ai sindacati. Gli italiani hanno capito tutto”Beatrice Venezi commenta la situazione alla Fenice, sottolineando che l’orchestra è sotto il controllo dei sindacati.

Beatrice Venezi contro l'orchestra della Fenice dopo la sua nomina a direttrice, "sono così raccomandata..."Beatrice Venezi, recentemente nominata direttrice dell’orchestra della Fenice, ha espresso alcune considerazioni sulla situazione con il complesso veneziano.

