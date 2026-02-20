Velostazione il cantiere da 600mila euro procede | lo stato dei lavori e come diventerà

I lavori per la nuova velostazione nell’area della stazione ferroviaria continuano senza sosta. La realizzazione del secondo stralcio, dal valore di 600mila euro, avanza secondo i piani. Gli operai stanno installando le strutture e predisponendo le aree di sosta per le biciclette. L’intervento mira a migliorare l’accessibilità e favorire l’uso delle bici in città. La fine dei lavori è prevista tra alcune settimane. La nuova velostazione sarà pronta entro l’estate.

Nella zona dello scalo ferroviario sta nascendo un deposito per 156 mezzi. E non solo Proseguono i lavori per la realizzazione del secondo stralcio della nuova velostazione nell'area della stazione ferroviaria, uno degli interventi centrali del piano di riqualificazione dell'ingresso cittadino. L'intervento, del valore complessivo di 600mila euro (fondi comunali e regionali), prevede la realizzazione di un nuovo fabbricato che ospiterà un deposito biciclette chiuso e custodito per circa 156 posti. Inoltre, vi è la possibilità di ricarica per le e-bike, una ciclofficina per le piccole manutenzioni, un deposito bagagli automatizzato e uno spazio dedicato alle informazioni turistiche. Oggi diamo uno sguardo al cantiere di fianco alla stazione ferroviaria, dove sta prendendo forma la nuova velostazione. Qui sorgerà un nuovo fabbricato che ospiterà un deposito biciclette chiuso e custodito, per un totale di circa 156 posti.