rotatoria e marciapiede lavori per 600mila euro

Questa mattina il Comune ha dato il via ai lavori per una rotatoria tra via Nazario Sauro e via Aldo Moro, oltre alla realizzazione di un nuovo marciapiede in viale Cesare Battisti. L’appalto, del valore di circa 600mila euro, è stato ufficialmente aggiudicato e ora si aspetta l’avvio dei cantieri. Gli interventi puntano a migliorare la viabilità e la sicurezza dei pedoni nella zona.

Approvata dal dirigente del servizio l’aggiudicazione dell’appalto relativo alla realizzazione di una rotatoria tra via Nazario Sauro e via Aldo Moro e di un nuovo marciapiede in viale Cesare Battisti per un importo complessivo di 600.000 euro. Il primo intervento riguarda la sistemazione dell’attuale intersezione a raso tra via Nazario Sauro e via Aldo Moro, che sarà trasformata in una rotatoria. L’importo a base d’asta era pari a 154.721,76 euro, con una durata contrattuale prevista di 90 giorni. L’aggiudicazione dell’appalto è stata approvata in favore della Società Appalti F.lli Oliveto srl (Safo srl), con sede a Morcone che ha offerto un ribasso del 18,4%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

