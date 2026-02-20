Vasto casa accoglienza | operatori minacciati bambini isolati Paura
A Vasto, una casa di accoglienza affronta tensioni crescenti, con operatori minacciati e bambini tenuti isolati. Fonti locali segnalano che alcune persone hanno ricevuto minacce verbali e messaggi intimidatori nelle ultime settimane. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire le responsabilità. Nel frattempo, i bambini sono stati spostati in altre strutture per garantire la sicurezza. La situazione ha suscitato preoccupazione tra gli abitanti e le associazioni, che chiedono interventi immediati per ripristinare la calma. La comunità resta in allerta e aspetta sviluppi.
Vasto, Casa di Accoglienza Sotto Pressione: Operatori Minacciati e Bambini Isolati. Una comunità di operatori di una casa di accoglienza a Vasto, in Abruzzo, si trova al centro di una crescente ondata di tensione e intimidazioni. La struttura, che ospita minori e la madre, Cate, è diventata il fulcro di un caso che ha attirato l’attenzione nazionale, portando a un clima di paura e incomprensione. Gli operatori denunciano di essere oggetto di insulti e minacce, mentre la libertà di movimento dei bambini è stata limitata per proteggerli dalla pressione esterna. Un Clima di Ostilità e Paura. La casa di accoglienza, situata nel territorio di Vasto, è diventata il simbolo di una vicenda complessa che ha generato un acceso dibattito pubblico.🔗 Leggi su Ameve.eu
