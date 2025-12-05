Anziani maltrattati e minacciati in una Rsa per 2 anni | indagati 4 operatori sociosanitari

Castelnovo ne’ Monti, 5 dicembre 2025 – Quattro operatori sociosanitari, tra i 30 e i 57 anni, secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbero maltrattato alcuni ospiti di una Rsa, strattonandoli durante le operazioni di cura, proferendo minacce e insulti, infliggendo sofferenze fisiche e psicologiche continuative tra il 2023 e il 2025. A seguito di alcune denunce presentate dai familiari dei degenti, che avevano segnalato ripetuti episodi di maltrattamento, i carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Castelnuovo e dei Monti hanno avviato approfondite indagini, acquisendo elementi di presunta responsabilità nei confronti di quattro operatori socio sanitari, che sono stati così denunciati per maltrattamenti ai danni di persone in condizioni di fragilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Anziani maltrattati e minacciati in una Rsa per 2 anni: indagati 4 operatori sociosanitari

