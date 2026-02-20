Non fu fatalità il bimbo di 15 mesi morto a Vasto ingerì cocaina in casa

Lo scorso agosto un bimbo di 15 mesi morì a Vasto, in Abruzzo, dopo essere stato portato dalla mamma in ospedale. Un decesso avvenuto ad agosto e che, inizialmente, sembrava potesse essere stato causato da una fatalità, una morte in culla o un soffocamento per ingestione di un corpo estraneo. Solo le indagini successive disposte dalla procura hanno fatto chiarezza, scoprendo che il bimbo è morto per una «intossicazione acuta» dovuta all’ingestione di cocaina in casa. A riportare la notizia è il quotidiano il Centro, secondo il quale la madre del bimbo ora dovrà rispondere non solo di omicidio colposo ma anche di false informazioni al pubblico ministero. 🔗 Leggi su Feedpress.me

