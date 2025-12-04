Parma bimbo di 13 mesi morto al nido | aperta inchiesta per omicidio colposo

Fanpage.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Parma indaga sulla morte del bimbo di 13 mesi deceduto al nido Brucoverde per un sospetto arresto cardiocircolatorio. Disposta l’autopsia, nessun indagato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

parma bimbo 13 mesiParma, bimbo di 13 mesi morto al nido: aperta inchiesta per omicidio colposo - La Procura di Parma indaga sulla morte del bimbo di 13 mesi deceduto al nido Brucoverde per un sospetto arresto cardiocircolatorio ... Si legge su fanpage.it

