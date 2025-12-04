Parma bimbo di 13 mesi morto al nido | aperta inchiesta per omicidio colposo

La Procura di Parma indaga sulla morte del bimbo di 13 mesi deceduto al nido Brucoverde per un sospetto arresto cardiocircolatorio. Disposta l’autopsia, nessun indagato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

Tragedia a Parma: un bimbo di circa un anno è morto in un asilo nido del quartiere San Leonardo. Il piccolo avrebbe avuto un arresto cardiocircolatorio durante il riposo pomeridiano ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale, dove è stato constatato il deces - facebook.com Vai su Facebook

Arresto cardiocircolatorio, a Parma bimbo di un anno muore all'asilo @TgrRaiER rainews.it/tgr/emiliaroma…. Vai su X

Parma, bimbo di 13 mesi morto al nido: aperta inchiesta per omicidio colposo - La Procura di Parma indaga sulla morte del bimbo di 13 mesi deceduto al nido Brucoverde per un sospetto arresto cardiocircolatorio ... Si legge su fanpage.it

Bimbo morto al nido a Parma, disposta l'autopsia - La Procura di Parma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per fare chiarezza sulla morte del bimbo di 13 mesi, avvenuta ieri nell'asilo nido comunale Brucoverde. Scrive ansa.it

Parma: autopsia per il bimbo di 13 mesi morto dopo un malore nell’asilo nido - Abbiamo aggiornato la nostra Informativa sulla Privacy. Da primapress.it

Malore all’asilo durante il riposino. Morto un bimbo di tredici mesi - Aveva poco più di 13 mesi il bimbo morto ieri pomeriggio nell’ asilo nido Brucoverde di via Cuneo, nel quartiere San Leonardo a Parma. Scrive quotidiano.net

Parma, la tragedia di Marcus morto a 13 mesi all'asilo nido: «Indagine per omicidio colposo e autopsia». L'allarme, i 40 minuti di tentativi per rianimarlo e la corsa in ospedale - La Procura di Parma ha aperto il fascicolo d'indagine per svolgere gli accertamenti necessari a capire le causa della morte del bimbo ... Scrive msn.com

Bimbo di 13 mesi muore all'asilo nido, l'arresto cardiaco durante il riposino pomeridiano: «Siamo sconvolti» - Un bimbo di 13 mesi è morto, nel pomeriggio, in un asilo nido di Parma nel quartiere San Leonardo. Scrive msn.com