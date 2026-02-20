Vasto bambino morto a 15 mesi | aveva ingoiato cocaina in casa

A Vasto, un bambino di 15 mesi è morto dopo aver ingerito cocaina in casa, una tragedia che ha scosso la comunità. Le indagini della procura hanno rivelato che il piccolo ha accidentalmente ingerito droga lasciata in modo irresponsabile dai genitori. La madre dovrà rispondere di omicidio colposo e di aver fornito false informazioni agli inquirenti. La vicenda mette in luce il rischio di sostanze presenti negli ambienti familiari e la responsabilità degli adulti. La vicenda rimane sotto stretta osservazione degli investigatori.

Non è stata una morte in culla o un soffocamento per ingestione di un corpo estraneo a causare il decesso del bimbo di 15 mesi mancato ad agosto, come si pensava, ma per aver ingerito cocaina in casa. L'episodio è accaduto a Vasto, in Abruzzo: il piccolo era stato portato dalla madre in ospedale, dove è morto per una "intossicazione acuta". A fare chiarezza sono state le indagini disposte dalla procura, come riporta il quotidiano Il Centro, secondo il quale la madre del bimbo ora dovrà rispondere non solo di omicidio colposo ma anche di false informazioni al pubblico ministero. Una volta interrogata sull'accaduto, infatti, la donna avrebbe evitato di raccontare ai magistrati della presenza di stupefacente in casa, peraltro in un luogo facilmente raggiungibile dal figlio di poco più di un anno.