Ingoia cocaina in casa | bimbo di 15 mesi muore per un' intossicazione acuta la mamma accusata di omicidio colposo e false informazioni

Un bambino di 15 mesi è morto dopo aver ingerito cocaina in casa, causando un’«intossicazione acuta». La madre è stata accusata di omicidio colposo e di aver fornito false informazioni alle forze dell’ordine. Secondo le indagini, la donna avrebbe lasciato la sostanza in un luogo accessibile al piccolo, senza rendersene conto. La scoperta ha portato a un’indagine più approfondita sui comportamenti di quella famiglia. La vicenda ha sconvolto gli abitanti del quartiere, che si chiedono come sia potuto succedere.

Quella che la scorsa estate era apparsa come una tragedia inspiegabile, una fatalità, si è rivelata essere in realtà un caso di omicidio. Il bambino di soli 15 mesi deceduto lo scorso agosto a Vasto, in Abruzzo, non è morto per cause naturali o per un banale incidente domestico. A ucciderlo è stata un'intossicazione acuta causata dall'ingestione di cocaina trovata all'interno della sua abitazione. A far luce sulle reali cause del decesso sono state le indagini disposte dalla Procura, i cui esiti sono stati diffusi dal quotidiano Il Centro. Quando la madre portò il piccolo in ospedale, le prime ipotesi si erano concentrate su un possibile soffocamento dovuto all'ingestione di un corpo estraneo o, in alternativa, alla cosiddetta sindrome della morte in culla.