Vannacci sale | 3% nei sondaggi Lega e FdI in calo Referendum

Vannacci conquista il 3% nei sondaggi, mentre Lega e Fratelli d’Italia perdono consensi. La crescita di Futuro nazionale si riflette in un aumento di preferenze tra gli elettori, contrastando il calo delle due principali formazioni di centrodestra. La dinamica si osserva anche nei risultati dei recenti sondaggi, che mostrano come il panorama politico si stia muovendo rapidamente. La questione dei referendum resta ancora aperta, senza una chiara direzione.

Sondaggi in Movimento: Vannacci Sale al 3%, Lega e Fratelli d'Italia in Calo, Referendum in Bilico. Un nuovo scenario emerge dai sondaggi politici nazionali: il partito Futuro nazionale di Roberto Vannacci conquista un 3% di consensi, mentre la Lega di Matteo Salvini e Fratelli d'Italia guidati da Giorgia Meloni registrano un calo di quasi un punto percentuale. Questo dinamismo, unito all'avvicinamento del referendum costituzionale, ridisegna i contorni del panorama politico italiano. L'Ascesa di Vannacci e la Frammentazione del Voto. L'ingresso di Futuro nazionale nel circuito dei sondaggi con un 3% di preferenze rappresenta una novità significativa.

Sondaggi: Vannacci al 4%, calo dei consensi a destra colpisce più FdI che la LegaI sondaggi mostrano che Vannacci si ferma al 4%, un dato che non si discute, ma che fa riflettere.

Referendum giustizia 2026, Sì in calo nei sondaggi: sale l’affluenzaIl referendum sulla giustizia del 2026 ha registrato un aumento dell’affluenza alle urne, che ora si attesta al 42%.

Quando Vannacci diceva a Pontida non lascio la Lega

