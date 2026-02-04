I sondaggi mostrano che Vannacci si ferma al 4%, un dato che non si discute, ma che fa riflettere. La sua crescita si stabilizza appena sopra la soglia di sbarramento, anche se i consensi a destra calano. FdI soffre di più rispetto alla Lega, che resiste meglio. La partita rimane aperta, ma i numeri parlano chiaro: la situazione si sta muovendo rapidamente.

Il 4,2% è il primo numero che conta. Non un sogno, non una promessa, ma un dato concreto, misurato, che si muove appena sopra la soglia di sbarramento nazionale. È il risultato di una rilevazione condotta da YouTrend per SkyTg24, e parla di un nuovo attore politico che ha già fatto il suo ingresso nel dibattito elettorale: la lista Futuro Nazionale, guidata dall’ex generale Roberto Vannacci, che ha lasciato la Lega con un colpo di scena a metà settimana. Il 4 febbraio 2026, alle 9.12, mentre a Roma si discuteva in commissione sulle misure anti-riciclaggio e a Milano si preparava la manifestazione dei sindacati, un’altra battaglia si stava già profilando sulle tracce del voto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sondaggi: Vannacci al 4%, calo dei consensi a destra colpisce più FdI che la Lega

Approfondimenti su Vannacci Consensi

La polemica su Vannacci non si placa.

I sondaggi politici non rivelano sorprese.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Vannacci Consensi

Argomenti discussi: Vannacci dice addio alla Lega, sondaggio Youtrend: lista Futuro Nazionale al 4%; Vannacci: Io al 2%? Voglio il 6, il 10, il 20... Ma oggi il mio è solo un simbolo: ci pensavo da un po'. Salvini? Ci vedremo presto; Sondaggio YouTrend, a chi potrebbe togliere voti Vannacci nel centrodestra? I DATI; Legge elettorale, nodo alleanze: idea soglia al 4% anti-Vannacci.

Sondaggi politici, Vannacci è al 4%: erosione di consensi a destra, toglie più a FdI che alla LegaLa rilevazione realizzata da Youtrend per SkyTg24. La lista dell’ex generale che ieri ha lasciato la Lega raccoglie anche astenuti e indecisi, una quota ... repubblica.it

Futuro Nazionale, l’ultimo sondaggio: la lista di Vannacci erode consensi ai partiti di centrodestra | DATISecondo il sondaggio di Youtrend, la lista Futuro Nazionale di Roberto Vannacci si collocherebbe al 4,2%. Erosione di voti per i partiti di centrodestra? Assolutamente sì: Fratelli d’Italia perderebbe ... strettoweb.com

Il partito di #Vannacci potrebbe valere il 4,2%, pescando voti da FDI e Lega oltre che da altre formazioni minori, astenuti e indecisi. Sondaggio @you_trend per @SkyTG24 x.com

Vannacci dice addio alla Lega, sondaggio Youtrend: lista Futuro Nazionale al 4% https://shorturl.at/J8801 - facebook.com facebook