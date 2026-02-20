Vangelo del 20 febbraio | il senso autentico del digiuno

Il Vangelo del 20 febbraio 2026 rivela che il vero significato del digiuno si trova nell’atto di avvicinarsi sinceramente a Dio. Don Luigi Maria Epicoco spiega che non si tratta solo di astenersi dal cibo, ma di riscoprire il valore della preghiera e dell’aiuto agli altri. Questa giornata invita a riflettere su come il digiuno possa diventare un gesto concreto di solidarietà e di fede viva. La Parola di oggi ci spinge a chiedere: cosa significa davvero digiunare?

Meditiamo il Vangelo del 20 febbraio 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. Nel Vangelo odierno, Gesù replica a chi lo interroga in merito al digiuno, con un’immagine molto forte, ossia quella di uno sposo e del matrimonio. Non è tempo di lutto se il Signore è con i discepoli e ogni pratica spirituale assume una dimensione profonda se vissuta nel momento giusto. In quel tempo, si avvicinarono a Gesù i discepoli di Giovanni e gli dissero: «Perché noi e i farisei digiuniamo molte volte, mentre i tuoi discepoli non digiunano?». 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

